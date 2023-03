Streep door opvang verslaafden achter politiebureau Cuijk, gemeente zoekt andere locatie in regio

Mannen slaan hotelka­mers in Made kort en klein: ‘Alles wat kapot kon in de kamer, is vernield’

MADE - ,,Het is jammer dat mensen tot zulke dingen in staat zijn”, zegt Dylan van der Steen van hotel 't Trefpunt in Made over een hotelkamer die compleet vernield werd. Twee mannen hebben maandag en dinsdag twee hotelkamers in Made gesloopt, en een van hen plaste middenin een Jumbo-supermarkt.