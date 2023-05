Strijd om schoolsluiting in Heesch is nog niet gestreden: ‘Hier kun je mee naar de rechter’

indebuurt.nl Mysterie van de dag: wat doen al die vreemde posters in Bergen op Zoom?

Van het tunneltje bij het station tot de Gagelboslaan en afslag Oost vanaf de snelweg. Als je de afgelopen dagen in Bergen op Zoom was, heb je er vast een gezien: een witte poster met de tekst ‘Gefeliciteerd je bent in Bergen op Zoom’. Maar wat betekenen ze precies? Help ons zoeken naar het antwoord.