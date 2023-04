Strippen én driedubbel isoleren om te besparen: Wouter verduurzaamde zijn huis in Boxtel

amateurvoetbal Axel redde het niet bij Willem II, maar is blij bij Sarto: ‘Hier kun je tenminste na de wedstrijd gezellig een biertje drinken’

Op Sportpark Westend speelde Sarto gisteren 3-3 gelijk tegen TAC’90. Middenvelder Axel Theuns (21) danste om de Haagse verdedigers heen en zijn team hield er in extremis een punt aan over. Al was hij ook een beetje boos. ,,Dit had niks met voetbal te maken.”