Stroomstoring grootste van dit jaar in Brabant, meer huishoudens getroffen dan in regio Eindhoven in juni

Zo waren er in Brabant dit jaar al dertien grotere stroomstoringen. Bij het lezen over de problemen in onder andere Tilburg, dachten Eindhovenaren ongetwijfeld terug aan 17 juni of 19 februari. Op beide dagen zaten grote delen van de stad en omgeving zonder stroom.

Eindhoven

Waalwijk

De enige andere plaats in Brabant waar dit jaar twee grotere stroomstoringen waren is Waalwijk. In beide gevallen bleven de problemen beperkt. In juli was onbekend hoeveel huishoudens geen stroom hadden. Een supermarkt moest de deuren tijdelijk sluiten. In februari stonden 21 huishoudens in de kou vanwege problemen in een transformatiehuisje.