Stuk weiland van 500 m2 gaat in vlammen op naast A73 bij Cuijk

Neerslagte­kort in Nederland: Bergen op Zoom spant de kroon in Brabant

In heel Nederland is er sprake van een neerslagtekort met enorme droogte tot gevolg. Dat blijkt uit gegevens van het KNMI over begin augustus. In Brabant is het hoogste tekort gemeten in Bergen op Zoom. Met een tekort van 264 millimeter passeert de regio het landelijk gemiddelde.

10 augustus