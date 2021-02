Stuur uw mooiste sneeuwfoto in!

Feestar­ties­ten doken ondanks corona toch studio in: 'Muziek hoort bij carnaval’

4 februari Traditioneel carnaval of niet, muziek is van alle tijden. Dus ook in een jaar dat het leutfeest slechts in beperkte vorm doorgaat, zijn feestartiesten de studio ingedoken. De één alleen, anderen kozen er juist nu voor samen te werken. ,,Muziek hoort bij carnaval, of je dat nou in de kroeg viert of thuis in je huiskamer.”