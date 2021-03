Succes voor Brabants Landschap: weer een bestrijdingsmiddel met dodelijke stof verboden

Nieuwsover­zicht | Gaf Klaas Otto mishande­lings­op­dracht tijdens uitvaart? - Net gekochte Playstati­on 5 blijkt toch niet leverbaar

22 maart Het kabinet denkt erover om de avondklok een uur later in te laten gaan vanwege de zomertijd. Maandag begon het vierde grote strafproces rondom No Surrender-oprichter Klaas Otto. En veel gamers kochten een Playstation 5 bij de Mediamarkt, betaalden netjes, maar moeten nu nog een paar maanden wachten op de spelcomputer. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.