Succesvol kunstproject ‘Boom van verbinding’ in Vught krijgt vervolg

NLdoet in Rijen en Breda: ‘Leuk om even je handen uit de mouwen te steken voor een ander’

BREDA/RIJEN - ,,Ik wilde binnen gaan schilderen, maar het zonnetje schijnt. Dan ben ik liever buiten”, zegt Joost de Roover. Hij veegt het schoolplein van de Burgemeester van Mierloschool in Rijen. Al de hele dag zijn vrijwilligers hier aan het klussen, schoonmaken, repareren en bouwen in het kader van NLdoet. ,,Eigenlijk moeten we dit vaker doen, de school moet nodig opgekalefaterd worden.”