SummerFun in Oudenbosch scoort wederom: ‘Ik heb deze week twee nieuwe vriendinnetjes gevonden’

De Kinderva­kan­tie­week van Milheeze staat op omvallen

MILHEEZE - De wolken boven zijn evenement kleuren donker. ,,Er moet snel iets gebeuren", zegt voorzitter Joey van Waaijenburg van de Kindervakantieweek Milheeze, ,,anders zijn we bang dat we over een paar jaar geen week meer hier kunnen draaien.”