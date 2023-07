‘Supergevaarlijke’ spoorovergang Dorst krijgt eindelijk speciale strook voor voetgangers

Ondernemer pakt meer risico in Brande­voort met bouw 41 huizen: ‘Zo slecht gaat het niet’

HELMOND - Tegen de trend in komt een bouwplan in de Helmondse wijk Brandevoort uit de startblokken, terwijl er nog niet genoeg van de 41 woningen zijn verkocht. De ontwikkelaar heeft alle vertrouwen in de markt en neemt zelf meer risico.