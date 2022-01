Superjacht Galactica kan wéér niet onder een brug door: ditmaal oponthoud bij Heusden

Eerder maandagochtend was er opluchting in Hedel: het superjacht Galactica van Heesen Yachts kon daar maandag wél verder varen. Dat was nog even spannend, want dit weekend strandde het 80 meter lange jacht nog bij het dorp. De boot kon niet onder de spoorbrug van Hedel door varen omdat het water te hoog stond.

Een tijdelijke daling van de waterstand in de Maas tot 1,83 bij Hedel bood zaterdagavond nog een mogelijkheid, maar daar is geen gebruik van gemaakt. De weersomstandigheden waren slecht. In de loop van zondag steeg het Maaswater nog met 20 centimeter.

Vandaag was het wel mogelijk om onder de brug door te varen. Eerder zei een woordvoerster van Heesen Yachts: ,,Er is geen sprake van proberen of speculeren. Als we gaan, weten we het zeker dat het kan. Er zijn tal van experts bij betrokken.”

Ook de verkeersbrug bij Hedel is inmiddels gepasseerd.

Van Oss naar Harlingen

Galactica is onderweg van Oss naar Harlingen, met als tussenstop Dordrecht. Dat is een mega-operatie, maar alles is tot in de puntjes voorbereid. Onder meer bij de Macharense brug en de sluis aldaar was het passen en meten.

