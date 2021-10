Supermarktconcern Jumbo is voortaan Koninklijk

Jumbo treedt hiermee in de voetsporen van rivaal Albert Heijn. Toen de grootgrutter uit Zaandam in 1987 zijn eeuwfeest vierde werd eveneens het woord Koninklijke aan de naam van de houdstermaatschappij toegevoegd.

Jumbo laat weten het nieuws donderdag vernomen te hebben tijdens een jubileumviering in het bijzijn van een groot aantal leveranciers, ondernemers, medewerkers en overige relaties. De commissaris van de Koning in Noord-Brabant en de burgemeester van Meierijstad reikten de bijbehorende oorkonde uit.

Het bedrijf, dat tegenwoordig ook bekend is van restaurantketen La Place, werd op 3 oktober 1921 opgezet door de familie Van Eerd als groothandel in levensmiddelen. Jumbo is inmiddels uitgegroeid tot de tweede supermarktketen van Nederland en verwelkomt naar eigen zeggen wekelijks ruim 10 miljoen klanten. In 2019 opende Jumbo zijn eerste winkels in België. Komende jaren zullen daar naar verwachting tientallen nieuwe vestigingen bij komen.