Supermodel Lara Stone is de trots uit Mierlo en Beertje luidt het Chinese nieuwjaar in

Russische tank uit Golfoorlog in Baar­le-Nas­sau bij YouTuber: ‘Bruter dan dat wordt het niet’

2 februari BAARLE-NASSAU - Gemaakt in China, gekocht door de Russen, gevochten in Irak, tentoongesteld in Engeland en dan nu in oude glorie hersteld in Baarle-Nassau. De tank - Type T69 voor de liefhebbers - die Emile Luijben alias Mastermilo82 uit Baarle-Nassau onlangs op de kop tikte, is aangekomen op zijn voorlopig laatste rustplaats. In oude glorie is hij nog net, maar als het aan Luijben ligt, gaat dan niet lang duren.