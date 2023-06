Suske en Wiske in de spotlights bij Stripfestival Breda

BREDA - Na de zomer zijn ze door de hele stad te vinden op posters en in abri’s: Suske en Wiske. Het bekende stripduo van geestelijk vader Willy Vandersteen is verkozen tot ‘characters’ van het Stripfestival 2023, 23 en 24 september in het Chassé Theater in Breda.