Suzanne Otters nieuwe VVD-bestuurder in Brabant

Dit vindt uitwisse­lings­stu­dent Elena Sorbelli (17) leuk (én minder leuk) aan Land van Cuijk

STEVENSBEEK - Dat ze haar al in de bijna eerste les vroegen of haar opa en oma nog leefden, vond de Italiaanse uitwisselingsstudent Elena Sorbelli (17) wel wat raar. Maar daar staat tegenover dat een jaar lessen volgen op Metameer in Stevensbeek - in haar woorden - ‘heel gezellig’ is.

13 januari