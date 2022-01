Suzanne Otters officieel aan de slag als gedeputeerde in Brabant

DEN BOSCH - Suzanne Otters is vrijdagochtend officieel benoemd als gedeputeerde in Brabant. De 50-jarige Vughtse is de opvolger van Christophe van der Maat, die naar het kabinet Rutte IV verkaste als staatssecretaris van Defensie.

Otters (VVD) is sinds 2015 actief in de provinciale politiek als lid van Provinciale Staten (PS). Later werd ze fractievoorzitter bij de liberalen. Nu maakt de Vughtse, juriste van huis uit, dus de stap naar het dagelijks provinciebestuur. Otters werd vorige week vrijdag al naar voren geschoven door haar partij, dat is nu dus ook officieel bekrachtigd met een stemming door PS.

De door het vertrek van Van der Maat vrijgekomen functie kwam voor Otters op ‘het goede moment’, zei ze. ,,Het past precies, zowel qua werk en privé”, stelde Otters, die de laatste jaren haar politieke werk in Brabant met een functie als trouwambtenaar combineerde. Ze is al sinds haar 15de betrokken bij de VVD, toen als lid van de jongerentak. Ook was Otters negen jaar gemeenteraadslid in haar woonplaats Vught.

‘Andere kant van de tafel’

,,Ik was al aan het nadenken over maart 2023 (de volgende provinciale verkiezingen zijn, red.), maar nu is het eerder op mijn pad gekomen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. Ik heb de nodige ervaring, ken de dossiers en heb heel veel zin om, op mijn eigen manier, het werk van Christophe voort te zetten.”

Otters gaat zich onder ander bezighouden met mobiliteit. Wilma Dirken neemt haar rol als fractievoorzitter van de VVD over.