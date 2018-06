Sylvie eindelijk gelukkig in de liefde?

Heeft Sylvie Meis (weer) een nieuwe vriend?

Sylvie geeft niet op. Na haar veelbesproken scheiding van Rafael van der Vaart in 2013 jaste ze er in hoog tempo minnaars doorheen. Die ze net zo snel weer dumpte. Of zij haar, dat blijft altijd vaag. De laatste in het rijtje was een zes jaar jongere dermatoloog uit Twente. Voor iemand met Sylvies staat van dienst op het gebied van mannen best een stapje terug. Vond ze zelf blijkbaar ook, want de volgende is naar verluidt alweer aangehaakt: de schatrijke Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar. Ze zouden hand in hand zijn gesignaleerd op Ibiza.