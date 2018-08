Sylvie geniet van vakantie op Mallorca en Frans Bauer beleeft vader-zoon-momentje

Historisch: het is de langste hittegolf óóit in Brabant

11:13 DEN BOSCH - Brabant heeft te maken met de langste hittegolf die ooit is gemeten. Het is in onze provincie al 22 dagen achter elkaar warmer dan 25 graden Celsius en regelmatig ook rond of boven de 30 graden Celsius, aldus Weeronline donderdag.