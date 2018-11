Sylvie Meis showt haar sexy modellen en de paaldansende hond van Tanja Jess

Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Helemaal happy is hij met zijn crew backstage. DJ Tiësto, oftewel Tijs Verwest uit Breda, heeft de grootste lol met zijn vrienden en collega's. En daar kan een grote fles champagne natuurlijk niet bij ontbreken.

Sylvie Meis is natuurlijk hartstikke trots op haar nieuwe programma Sylives Dessous Models. Het is woensdagavond in Duitsland voor het eerst te zien en ze geeft een behoorlijk pikant voorproefje op Instagram.

De hond van actrice Tanja Jess kan echt alles. Hij is pas 1 jaar oud vandaag maar kan staan, springen en zelfs paaldansen.

Motorcrosser Glenn Coldenhoff hangt wat rond in Oostenrijk. Maar wel op een plek waar wij nou niet zo héél snel zouden gaan hangen. Deze daredevil deinst blijkbaar nergens voor terug.

Het is niet meer dan logisch dat de Bredase Virgil van Dijk trots is op ‘zijn ploeg’ na gisteren. De aanvoerder van het Nederlands team wist samen met zijn ploeggenoten terug te knokken tegen Duitsland in de Nations League, wat eindigde in een gelijkstand.

De familie Bauer is klaar om heel veel nieuwe kilometers te maken. Frans Bauer haalde vandaag samen met zijn Maris hun nieuwe ‘dorpsracer’ op.

Hoewel voormalig fotomodel Sylvia Hoeks zich voortaan volledig focust op acteren, is het alsnog een plaatje om naar te kijken. Sylvia is nu te bewonderen in de film The Girl in the Spider's Web met Claire Foy.

Voor Maarten van der Weijden is het precies drie maanden geleden dat hij de 11stedenzwemtocht eindigde. Door zijn barre tocht werd uiteindelijk meer dan vijf miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Olcay Gulsen is een en al Femme Power. En om dat te bekrachtigen, deelde zij een video van Bridget Maasland. Bridget vertelt wat haar beste Femme Power moment ooit was.

Beertje van Beers blikt met passie terug op vijf jaar geleden. De Bredase presentatrice stond toen op de cover van Playboy, om de dertigste verjaardag van het blad te vieren.