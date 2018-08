Tanja Jess nog steeds dolgelukkig met haar Charly en Ranomi knuffelt haar estafettemaatje

Ranomi is blij met 'haar menneke' Stan

Een dikke knuffel van Ranomi Kromowidjojo voor Stan Pijnenburg, nadat ze gisteren een zilveren medaille wonnen met de Nederlandse gemengde estafetteploeg op de 4 x 100 meter vrije slag. Ranomi vertelt nog even hoe op en top Brabants Stan is, die ze gekscherend 'munne maat' noemt.

Een foto die is geplaatst door null (@ranomikromo) op 9 Aug 2018 om 0:17 PDT

Tien jaar geluk voor Tanja

Tanja Jess geeft op Instagram een liefdesverklaring aan haar man Charly Luske, met wie ze vandaag tien jaar getrouwd is. En aan haar woorden te zien, zijn ze nog steeds net zo verliefd als tien jaar geleden.

Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 9 Aug 2018 om 2:08 PDT

Guus vaart de juiste koers

Meters bier zal het er niet regenen in Portugal, maar varend op zijn boot verwijst Guus Meeuwis nog even naar zijn eigen nummer. Hij geniet zichtbaar van zijn vaartochtje 'met de wind in zijn rug'.