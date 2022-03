Tanken voor de prijs van 20 jaar geleden? Dat kan vandaag bij deze pomp in Waalwijk

WAALWIJK - De adviesprijs voor benzine is nooit zo hoog geweest : 2,41 euro. Sommige mensen hebben er veel voor over om een eurootje minder per liter te betalen. Dat bleek bij een Tinq-pomp in Veenendaal, die maandag honderden mensen trok met brandstofprijzen van twintig jaar geleden. Dezelfde actie komt dinsdag naar Waalwijk, en ook daar wordt grote drukte verwacht.

Een woordvoerder verwacht dat bij de Tinq-pomp aan de Havenweg ook weer veel mensen langs komen rijden: ,,We weten dat het druk wordt, daarom houden we van tevoren al rekening met verkeershinder.”

De gekte is te verklaren, want in 2001 waren de prijzen voor brandstof een stuk lager dan nu: benzine kostte toen volgens Tinq 1,17 euro per liter en diesel per liter 0,86 euro. Van 10.00 tot 11.00 uur is dat de prijs voor brandstof aan de pomp in Waalwijk.

Honderden mensen

Dat de actie wordt gehouden in tijden van stijgende brandstofprijzen, was maandag goed te zien in Veenendaal. Mensen grepen hun kans op korting en stonden met honderden tegelijk met hun auto te wachten bij de Tinq-pomp. Bestuurders kropen voor en blokkeerden de weg.

Daardoor werd de sfeer grimmig, maar de Tinq-woordvoerder weerspreekt dat er onveilige situaties zijn ontstaan. Wel moesten klanten lang wachten en kwam het grootste deel niet op tijd aan de beurt: ,,Daar hebben we van geleerd. Dus bij de volgende acties zijn we van plan om drie in plaats van twee verkeersbegeleiders in te zetten.”

Of dat volstaat is de vraag. In Veenendaal moest uiteindelijk ook de politie de ingehuurde verkeersregelaars helpen. ,,We kijken er ook naar of we de actie anders in moeten richten.” Het uur goedkoop tanken in Waalwijk komt daar niet door in gevaar, verzekert de zegsman.

Veiligheid

Het is in Waalwijk, net als op andere locaties, volgens de woordvoerder lastig om in te schatten hoe druk het wordt. Bij het uitkiezen van de locatie is volgens hem al rekening gehouden met de veiligheid: ,,Het verkeer moet bij de deelnemende pompen goed geregeld kunnen worden, en er moeten hulpdiensten in de buurt zijn die kunnen helpen.”

Na de stunt van dinsdag in Waalwijk is Tinq van plan deze week nog meer vergelijkbare acties te houden bij andere pompstations. Om welke tankstations het gaat, wordt een avond van tevoren bekend.



