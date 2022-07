Tankstation gesloten omdat reclameborden naar beneden vielen

Minigolf als sport: golfballen in je onderbroek en honderden verschil­len­de balletjes

Midgetgolf, dat hebben we allemaal weleens gespeeld. Maar in competitieverband, bloedserieus? Dat doen er maar heel weinig. Minigolf heet het dan. Steven Steiger toont ons bij aankomst op het terrein op de grens van Oirschot en Spoordonk trots de inhoud van de kofferbak van zijn auto. En waarom hangen er bij vrijwel alle spelers een of meer sokken uit de broek?

21 juli