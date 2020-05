Taskforce stort zich op Facebook en Instagram: meld misdaad

De boodschap die via de sociale media wordt verspreid, is toegesneden op de directe leefomgeving van de Facebook- en Instagramgebruikers. Het gaat om filmpjes, korte animaties en een quiz. De gebruikers zijn geselecteerd op basis van hun postcode. In de gemeente Goirle gaat het onder meer om de inwoners van het buitengebied van Riel, waar afgelopen jaren regelmatig drugsafval werd gedumpt. ,,We willen laten zien dat ondermijnende criminaliteit geen ver-van-mijn-bedshow is, maar ook dicht in iemands eigen buurt kan voorkomen", zegt de Goirlese burgemeester Mark van Stappershoef. Hij speelt zelf ook een rol in de quiz die de geselecteerde Facebook- en Instagramgebruikers in zijn gemeente onder ogen krijgen.