Te druk in het park? Wijk dan uit naar deze alternatieven in en om Brabantse steden

Het Spoorpark in Tilburg was woensdag veel te druk. Duizenden mensen genoten van het lekkere weer en dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Alleen niet als we allemaal op een kluitje gaan zitten in deze coronatijden. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven. In Tilburg, maar ook in de rest van Brabant. Een greep uit de parken in Brabantse steden waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar wel genoeg ruimte bieden.

Tilburg

Muzentuin

Volledig scherm Studenten chillen in de Muzentuin achter de Schouwburg. © Joris Buijs / PVE

Achter de schouwburg ligt de Muzentuin, normaliter ideaal voor studenten om tussen de lessen door te genieten van de natuur. Het park ligt tussen Fontys Hogeschool voor de Kunsten en Theaters Tilburg in en dat zorgt meteen voor een creatieve sfeer. Misschien hoor je binnenkort wel weer een live optreden van een van de studenten of zie je dansers hun pasjes oefenen. Voor nu is het een oase van rust middenin het centrum van Tilburg.

Interpolistuin

Volledig scherm De Interpolistuin in Tilburg. © Beeld Werkt

Niet alleen tijdens Hap Stap– en Gipsy Festival is er veel te beleven in het stadspark achter Interpolis. De zon hoeft maar te schijnen en je kunt hier heerlijk vertoeven. Het park wordt op dit moment wel verbouwd dus hou rekening met geluidsoverlast.

Leijpark

Volledig scherm Leijpark in Tilburg. © PVE/Jan van Eijndhoven

In de zomer was het Leijpark regelmatig het decor van verschillende bruisende festivals. Door de vele ruimte is dit park uitermate geschikt om te fietsen, wandelen, hardlopen of gewoon om te relaxen met wat vrienden. Strijk neer op een picknickkleed en geniet van de ruimte en rust.

Eindhoven

Philips van Lenneppark

Volledig scherm Het Philips van Lenneppark, 'doe-park' in Eindhoven. © Bert Jansen

Het ‘doe-park’ ligt aan de westelijke rand van de stad in het stadsdeel Strijp in de wijk Lievendaal, tussen de Tilburgseweg, de N2/A2 en de Poot van Metz. Door deze ligging tussen de (snel)wegen zou je zeggen dat het de rust verstoort, maar dat is zeker niet het geval. Het park heeft grote open vlakten en prachtige bomenlanen en het staat bekend als 'doe-park’ waar je lekker kan wandelen, voetballen, basketballen, tennissen, skaten en spelen. Bij Mevrouw van Lennep kan je een lekker drankje of worstenbroodje halen wanneer ze open is.

Henri Dunantpark

Volledig scherm Henri Dunantpark in Eindhoven © FotoMeulenhof

Hoewel dit park de laatste steeds meer last heeft van hangjeugd en overlast, heeft het wel alle mogelijkheden om te ontspannen en tot rust te komen middenin Woensel. Je vindt er niet alleen groen, maar ook kunst, activiteiten en Speelpark de Splinter. Het is 22 hectare groot en biedt dus genoeg ruimte tijdens de zonnige dagen.

Ton Smitspark

Volledig scherm De Dommel bij het Ton Smitspark in Eindhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Waar iedereen bij mooi weer al snel uitwijkt naar het Stadswandelpark of de Genneperparken, biedt het Ton Smits ook alles wat een stadspark nodig heeft. Tegenover het prehistorisch dorp is er genoeg ruimte, water en natuur om lekker te ontspannen. En dat allemaal op loopafstand van het centrum.

Breda

Ulvenhoutsebos

Volledig scherm Het Ulvenhoutse Bos © Gerlach Hochstenbach

Is het zowel te druk in het Valkenbergpark als het Mastbos in Breda? Ga dan naar het Ulvenhoutsebos. Het is één van de oudste bossen in Nederland en zo'n 729 hectare groot. Staatsbosbeheer beheert het gebied, maar het is overdag vrij toegankelijk voor iedereen die van de natuur wil genieten.

Wilhelminapark

Volledig scherm Samen lunchen op een bankje in het Wilhelminapark in Breda. © Pix4Profs/René Schotanus

Het Wilhelminapark ligt in de wijk Zandberg en niet ver van het centrum. In het park liggen twee grote vijvers en verschillende bijzondere oorlogsmonumenten. Een bijzonder park waar historische momenten herdacht kunnen worden, maar waar je ook kunt rondwandelen en genieten van de rust.

Van Sonsbeeckpark

Volledig scherm De vijver in het Van Sonsbeeckpark © Paul Verlinden

Nog een mooi alternatief voor het Valkenbergpark als het daar te druk is. Aan de andere kant van het centrum ligt het Van Sonsbeeckpark. Het heeft een grote vijver en een zwembad (nu wel gesloten helaas), voetbalterrein, sintelbaan en tennisbaan in de buurt. Genoeg te doen dus.

Den Bosch

Zuiderpark

Volledig scherm Het Zuiderpark in Den Bosch. © Marc Bolsius

Voor Bosschenaren geen onbekende plek: het Zuiderpark. Op loopafstand van het centrum en het is zo'n tien hectare groot. Genoeg ruimte om te vertoeven. Ten noorden van het zuiderpark vind je de stadswallen. Na de weg (Hekellaan) over gestoken te hebben kom je in de Casinotuin, die voor een verbinding zorgt tussen het Zuiderpark en de Bossche binnenstad.

Westerpark

Volledig scherm Westerpark in Den Bosch. © marc bolsius

Achter de scholen aan de Onderwijsboulevard ligt het Westerpark met 12 hectare aan natuur. Het is een groene, waterrijke oase waar je even kunt ontsnappen aan het drukke stadse bestaan. Het park bestaat uit een aantal ‘eilanden’ die met elkaar worden verbonden door bruggen.

Spoordijk met uitzicht over de Gement

Volledig scherm Waterbergingsgebied de Gement. © copyright Marc Bolsius

De Gement is een poldergebied tussen Den Bosch en Vught. Het is een beschermd gebied voor weidevogels, ganzen en zwanen. Vanaf de verlaten spoordijk van het Halve Zolenlijntje (achter het Jeroen Bosch Ziekenhuis) heb je een prachtig uitzicht op de natuur.