Te veel huid na maagverkleining wél medisch probleem

Aymie uit Prinsen­beek verliest kerngezon­de vader aan coronavi­rus, moeder in Frankrijk in quarantai­ne: ‘Neem de maatrege­len serieus en bescherm onze samenle­ving’

8:11 PRINSENBEEK - Wat een mooie vakantie op de boot in Zuid-Frankrijk had moeten worden is voor het Limburgse echtpaar Gelissen geëindigd in een afschuwelijk drama. Dochter Aymie moest, thuis in Prinsenbeek, volkomen machteloos vernemen hoe haar vader aan de gevolgen van het coronavirus overleed terwijl haar moeder in quarantaine lag en nog ligt.