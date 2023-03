Te weinig futen in het Markiezaat, nou én? Vier vragen over het Brabantse ‘stikstofslot’

Gemeentera­den horen op 24 mei mogelijke locaties nieuw Kempisch Bedrijven­park

BLADEL - De gemeenteraden van de Kempen worden op 24 mei geïnformeerd welke locaties in aanmerking komen als nieuw bedrijventerrein. Het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert is vol. Het is tijd voor een opvolger.