Teleurgesteld Halsteren krijgt antwoord op protestbrief over indeling vierde divisie

met video Opslag brandt bij boerenbe­drijf in Wijk en Aalburg, brandweer voorkomt overslag naar volle stal met koeien

WIJK EN AALBURG - In een opslag bij een boerenbedrijf in Wijk en Aalburg is dinsdagavond brand uitgebroken. Vlak voor middernacht stegen er vlammen op vanuit de hooibalen die erin lagen. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar een stal, die vol stond met koeien.