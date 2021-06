Terras langer open, meer bier voor ons: bekijk hier wat het meest geschonken biertje in jouw gemeente is

UPDATE OM: voldoende bewijs, Fries drugsfa­briek­je was van familie R.

31 mei DEN BOSCH/OSS - Van Oss naar Leeuwarden: het is meer dan 200 kilometer rijden. Toch denkt het Openbaar Ministerie dat de familie R. in 2019 ook een drugsfabriekje in de Friese hoofdstad Leeuwarden runde. In de Bossche rechtbank betoogde justitie maandagmorgen dat er meer dan genoeg bewijs is dat het lab van Martien R. en zijn mannen was.