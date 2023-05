Terrasjes in Breda stromen vol op warme dag: Van Coothplein oase voor zonaanbidders

Bevrij­dings­feest in ’t Schooltje in Waspik: ‘Hopelijk een opmaat naar veel mooie feesten in het buurthuis’

WASPIK - Aan de keukentafel ontstond bij Waspikkers Marc Wels, Corné Smits en Piet Paans het idee een bevrijdingsfeest te organiseren. Op vrijdag 5 mei om 20.00 uur is ‘Free your soul’ van het nieuwe Waspik Events een feit; met meteen volle bak in ‘t Schooltje.