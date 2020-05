Terrastegeldieven slaan meerdere keren toe bij vakantiehuisje Eindhovense

Li­ve-uitzending op deze site over coronavi­rus in teken van economie

8:57 Tijdens de live-uitzending over het coronavirus op deze website bespreken we de laatste stand van zaken in de zorg. Ook gaan we met een deskundige in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis op de economie. Donderdagavond 7 mei om 19.00 uur, kijkt u mee?