Terug naar de hete zomer van 2019: hitterecords, geen kip op de kermis en problemen onderweg

Het is tot nu toe een nattere zomer dan gemiddeld. Na het droge voorjaar is dat een welkom gegeven. Vorig jaar was een buitje eind juli meer dan welkom. Tuinen stonden droog, grasvelden veranderden in gele dorre vlaktes. Boeren moesten zelfs vrezen voor hun gewassen. Maar dat was lang niet het enige waar de hitte invloed op had. Een kleine terugblik op de hete zomer van 2019.