Teruglezen | Zo protesteerden de boeren dinsdag

Stoelen­dans in de Staten baart commissa­ris zorgen: 31 vertrek­kers in 3 jaar

DEN BOSCH - Wie haalt de eindstreep wél? Het was de afgelopen jaren een stoelendans van jewelste in Provinciale Staten. Meer dan de helft van de 55 Brabantse Statenleden die in 2019 aan de klus begon, maakt de vier jaar niet vol. ,,Weet waar je ja tegen zegt”, is de oproep van de commissaris van de Koning.

27 juni