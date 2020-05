Test je kennis over de maatregelen tegen het coronavirus

Brandweer­vrij­wil­li­gers geven met boek over brand in de Peel steun aan dorpen

14:14 DEURNE - 'Menneke, stuur maar vliegtuigen. Het is oorlog'. Deze gedenkwaardige brandmelding haalt 'De Peel 2020 Nederlands Grootste Natuurbrand', een foto- en leesboek van 72 pagina’s over de huiveringwekkende natuurbrand van vorige maand in de Deurnsche Peel.