‘The Addams Family’ in Bergen op Zoom is een bijna perfecte voorstelling

John en Huiberdina gooien het roer om en beginnen Wijnbar Nr. 13: ‘Het was nu of nooit’

GEERTRUIDENBERG - Eén uur voor de officiële opening van Wijnbar Nr. 13 afgelopen zondag, liepen er al mensen verwachtingsvol over de Markt in Geertruidenberg. ,,En een uur na de opening zat de zaak tjokvol, dan trek je wel even wit weg", lacht Huiberdina Domenie.