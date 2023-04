Theelers winnen prijs voor innovatieve thee: ‘Je kan precies zien door wie het wordt gemaakt’

Extra financier voor Nuenens Big Ass Battery

NUENEN - De vooruitzichten voor de enorme batterijen van Big Ass Battery in Nuenen zijn zo goed, dat Yard Energy zich als extra financier heeft aangesloten. Deze Amersfoortse investeerder in bedrijven die actief zijn in de energietransitie heeft een belang genomen in Big Ass Battery en stelt groeifinanciering ter beschikking. De omvang van de financiële injectie werd niet bekend gemaakt.