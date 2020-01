Theo Verbruggen neemt afscheid van de NOS: ‘Juist nu denk ik veel aan mijn moeder’

Kaart Ze moeten jongeren behoeden voor het criminele pad, maar zette jouw gemeente de afgelopen jaren meer jongeren­wer­kers in?

12:04 DEN BOSCH - Wat gebeurde er in jouw gemeente de afgelopen vijf jaar met het jongerenwerk? Dat speelt een belangrijke rol in het voorkomen dat kinderen en jongvolwassenen op het criminele pad belanden, merkte minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) onlangs nog op. Maar in Brabant blijken veel gemeenten de afgelopen jaren die noodzaak niet te hebben gevoeld of er niets mee te hebben gedaan. Hoe staat het jongerenwerk er in jouw gemeente voor? Bekijk hieronder het kaartje en zoek het op.