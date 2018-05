Theologen prijzen reactie van bisschop De Korte op clash tussen kardinaal en paus: 'Goed genoeg'

Bijval voor Eijk komt van pastoor Harm Schilder uit Bladel. ,,Wat ik begrepen heb is dat het bisdom Rotterdam zich ook achter de brief van Eijk heeft geschaard. Het is de vraag wat de andere bisdommen doen. Een paus bekritiseren is niet helemaal nieuw in de kerk. Petrus en Paulus hadden al een clash, omtrent de omgang van joodse christenen met niet-joodse christenen. Uiteindelijk zijn ze eruit gekomen. Dat zal nu ook lukken. Daarbij geldt: iets is niet waar omdat de paus het zegt, maar de paus zegt (als het goed is) iets omdat het waar is. Het eerste is papisme, het tweede katholicisme." Volgens Schilder heeft Eijk er goed aan gedaan het debat aan te slingeren. ,,Het onderwerp leeft in de kerk. Dan is zwijgen geen oplossing. Het kerkelijk inzegenen van homoseksuele relaties en het geven van Communie aan protestanten is zo oneigen aan de katholieke traditie, op grond van haar antropologie en liturgie, dat je het risico loopt los te raken van je wortels en uit te komen bij relativisme." In de visie van Schilder is Eijk een aanvaller en De Korte een verdediger. ,,Zijn beiden niet nodig op het veld?"