Thierry Baudet: ‘VVD en CDA willen Nederland vernietigen’; partijen in Brabant hebben geen behoefte daarop te reageren

Baudet deed zijn uitspraken tegen het einde van een uitzending van ruim een uur op het Youtube-kanaal van weblog GeenStijl. Daarin ontstond een discussie over de rol van de media in Nederland, en die van GeenStijl in het bijzonder. Baudet liet daarin weten dat hij vond dat rechtse online media als GeenStijl en ThePostOnline de rechtse zaak te weinig steunen. Vervolgens zette hij zich af tegen alles wat in zijn ogen links is, inclusief VVD en CDA.

,,We zitten gewoon in een bepaalde situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD, CDA tot en met D66, PvdA, GroenLinks en SP, allemaal min of meer hetzelfde willen”, zei Baudet tijdens de uitzending (in de video hieronder vanaf minuut 59). ,,Dat is namelijk de vernietiging van Nederland: massa-immigratie, EU, klimaat, al die andere zaken... Zij hebben alle dagbladen, ze hebben de publieke omroep, ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de rechterlijke macht. That’s what we’re up against.”