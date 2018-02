Thimo (23) heeft nog steeds zijn geld niet terug van Kijkshop, maar er komt een regeling aan

Steeds meer anonieme tips over harddrugs

8:38 Het aantal anonieme meldingen over harddrugs is vorig jaar met 20 procent toegenomen tot 4.019 meldingen. Dat blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem. In de Regionale Eenheid Oost-Brabant waartoe deze regio behoort, kwamen in 2017 1305 anonieme misdaadmeldingen binnen, oftewel 9,2 melding per 10.000 inwoners