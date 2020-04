Thuiswerken in coronatijd, bevalt dat een beetje? ‘De ene dag gaat beter dan de andere’

GroenLinks, SP, D66 en PvdD in Brabant: ‘onderzoek verband tussen slechte luchtkwali­teit en coronahaar­den’

16:07 DEN BOSCH - Nee, een keihard verband is een paar maanden na de eerste uitbraak in China nog niet te leggen. Maar toch: corona lijkt bovengemiddeld hard toe te slaan in regio's die bekend staan om hun slechte luchtkwaliteit, zoals Oost-Brabant. Daarom is nader onderzoek nodig, zo stellen de fracties van GroenLinks, SP, D66 en PvdD in een reeks vragen aan het provinciebestuur.