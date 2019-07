Tickets voor gevecht Verhoeven en Hari in GelreDome geblokkeerd om doorverkoop

In de eigen voorwaarden waarschuwt Glory voor de mogelijkheid dat kaarten die bedoeld zijn voor wederverkoop geannuleerd kunnen worden, zonder de teruggave van geld. Aankopen van acht of meer tickets worden onderzocht, zegt de organisator.



Tegen tickets van particulieren die voor buitenproportionele bedragen op bekende websites als Marktplaats en TicketSwap circuleren, kan Glory volgens een woordvoerder ‘helaas’ weinig doen. ,,Het is niet illegaal en we zijn niet in staat om te controleren wat iemand met tickets doet nadat die via ons zijn verkregen. Dit is een grootschalig probleem dat invloed heeft op alle grote sport- en entertainmentevenementen in Nederland en daarbuiten.’’