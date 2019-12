Tien vuurwerktips: zo knal jij veilig het nieuwe jaar in

Koppie erbij

Kleding

Draag geen kleding van licht ontvlambaar materiaal. Dus geen nylon jas, maar liever spijkerstof, katoen of wol. Is nog lekker warm ook.

Bril

Mede dankzij campagnes met verschillende bekende Nederlanders kennen we deze inmiddels allemaal. Toch gebeurt het nog altijd te weinig: oogschade is één van de meest voorkomende gevolgen van vuurwerkongelukken. Draag dus een vuurwerkbril.

Lont

Gebruik een lont om je vuurwerk af te steken. Ze kosten je bijna niets en kunnen een hoop ellende voorkomen. Zorg er ook voor dat je vuurwerkpijlen in een pvc-buis of in een fles staan als je ze afsteekt. Vul de fles tot de helft met zand of water, zo weet je zeker dat deze niet omvalt.

Windrichting

Het is een kleine moeite om even te kijken waar de wind vandaan komt. Houd hier rekening mee.

Weigeraars

Vuurwerkles

Ongeveer een derde van de vuurwerkslachtoffers is jonger dan 18 jaar. Vorige maand verloor een 15-jarige jongen in Dongen nog enkele vingers na een ongeluk. De brandweer raadt daarom het lespakket 4vuurwerkveilig aan. ,,Het lespakket maakt leerlingen van groep 7 en 8 op een leuke manier bewust van de gevaren van vuurwerk en helpt daarmee gevaarlijke situaties te voorkomen.”

Kies de juiste locatie

Gemeentes kunnen vuurwerkvrije zone's instellen, bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen of natuur. Check of dit bij jou thuis het geval is. Maar denk ook zelf na en let altijd op eventuele omstanders. Woon je in de buurt van een kinderboerderij? Dan kun je wellicht beter ergens anders het nieuwe jaar inluiden.