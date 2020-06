Tieners op rooftocht in Brabant: piepjonge overvallers met wapens voor ‘slechts wat sigaretten en cash’

OverzichtHet zijn soms nog amper pubers die met een overval anderen een trauma voor het leven bezorgen. De tieners (13 en 16 jaar), die zich maandag meldden bij de politie na een gewapende overval in Breda, zijn niet de enigen die zó jong al een overval pleegden. Het gebeurde in Brabant dit jaar al veel vaker.

Begin dit jaar was er een ware overvalgolf bij supermarkten. Liefst vier keer werden Aldi's in en rond Tilburg overvallen. Ook de Lidl was toen twee keer de klos. De bezorgde vakbond CNV Vakmensen wilde meer weten, omdat de daders steeds jonger lijken te worden. Een medewerker van de Aldi werd door twee jongens met een mes bedreigd werd. Piepjong waren de daders, pakweg 15 à 16 jaar. Hun buit? Slechts sigaretten.

En dat was nog alleen maar in Tilburg. Want meerdere Aldi-supermarkten in verschillen plaatsen zijn het afgelopen jaar overvallen. Zo kwamen twee jonge mannen begin maart gewapend de Aldi in Oss binnen en bedreigden de caissière met een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Ze deden een greep in de kassa en gingen ervandoor. Een paar dagen later was het raak in de supermarkt in Udenhout. Ook bij een gewapende overval in Breda werden jonge daders van 13 en 17 jaar aangehouden na een achtervolging.

Volgens de politie Oost-Brabant zijn het nog altijd uitzonderingen: minderjarigen die een gewapende overval plegen. Wel worden de daders steeds jonger, een trend die al jaren aan de gang is.

Minderjarigen zetten groot mes op keel

En de overvallen stopten daarna niet. Een kassamedewerker (16) kreeg begin april een groot mes op de keel bij een overval op de Coop-supermarkt in Huijbergen. Twee minderjarige verdachten werden aangehouden. ,,En dat voor tien, vijftien pakjes sigaretten. Heel triest”, zei eigenaar Marcel Heijboer.

Twee meisjes (15 en 17) opgepakt voor gewapende woningoverval in Oss

Twee minderjarige meisjes pleegden een woningoverval begin april in Oss. Volgens de politie waren ze 15 en 17 jaar oud en komen uit Haaren en Oisterwijk. Het slachtoffer, een 55-jarige bewoner, werd op 4 april rond 21.30 uur door drie personen overvallen. Ze droegen bivakmutsen of een capuchon over het hoofd. Zij bedreigden hem met een vuurwapen en eisten geld en spullen. Er ontstond een worsteling. De daders gingen er uiteindelijk vandoor met enkele spullen. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd. De politie kwam de twee meisjes op het spoor na onderzoek.

14-jarige pleegt woningoverval

Een 14-jarige jongen uit Valkenswaard werd begin mei door de politie aangehouden, omdat hij betrokken was bij de woningoverval op de Maastrichterweg in Valkenswaard. Daarbij raakte de bewoner ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis. De woning werd in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen door drie verdachten. Een 22-jarige man uit Helmond en een 18-jarige uit Valkenswaard werden diezelfde nacht al aangehouden.

Ahmad (16) krijgt een hakmes in zijn hoofd na overval in Eindhoven

Ahmad (16) kwam een dagje proefdraaien bij de Turkse supermarkt in Eindhoven. Zijn eerste werkdag eindigde met een overval, een achtervolging op de daders en een diepe vleeswond op zijn hoofd. „Ik dacht dat hij een telefoon vasthad.” De jonge Eindhovenaar werd op zijn hoofd geslagen met het hakmes toen hij na een overval een van de daders achterna ging.

Hij kon de jonge 16-jarige dader beetpakken, waarna de politie hem later aanhield. De politie pakte uiteindelijk nog een tweede verdachte (17) op.

Tiener overvalt Tilburgse bakkerij met mes

Een jongen van 16 of 17 jaar overvalt begin april bakker Van Iersel aan de Hertogstraat in Tilburg. De jongen dreigde tijdens de overval met een mes. Hij ging er met onbekende buit vandoor en werd niet meer gepakt na een onderzoek, terwijl ook een Burgernet-oproep uit was gegaan.

Net 18, nu al een geharde crimineel

Net 18 was hij, maar hij werd al gezien als een geharde crimineel. Akram B. is de leider van een jeugdbende in Eindhoven, verantwoordelijk voor zeker zeven gewapende overvallen. Hij . werd via zijn telefoon gevolgd. Die ging eind februari opeens, zo zagen de agenten, naar de Aldi in Geldrop. En prompt werd daar alarm geslagen. De politie wist genoeg en hoorde de overval ook nog voorbijkomen in gesprekken. De volgende ochtend werd de jongen van zijn bed gelicht door het arrestatieteam, net als een 15-jarige vriend. Op zijn bed lag veel geld, in zijn telefoon stonden foto's van hem met geld dat hij liet zien. Met de tekst: ‘Mij pakken ze nooit’.

Vlak na zijn arrestatie vroeg Akram B. (18) of hij vrij mocht uit voorarrest. Hij wilde naar school. Dat moest wachten, omdat er veel bewijs werd gevonden. Hij kreeg anderhalf jaar jeugdgevangenis voor twee roofovervallen toen hij 17 was. En vier jaar cel voor de twee die hij vlak na zijn verjaardag pleegde.

Losgeslagen pubers

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supers, constateerde ruim een jaar geleden al dat het ‘losgeslagen pubers’ waren die op overvalpad gingen. Het CBL zei dat het fenomeen bij gemeenten en scholen in Nederland meer aandacht moet krijgen. ,,Sinds een paar jaar staan er fikse celstraffen op overvallen, tot wel drie jaar. Het is ongelooflijk stom je toekomst te vergooien voor een kassalade van 200 euro. Meer zit er echt niet in.’’

In het Eindhovens Dagblad zei een recherchechef al eens dat de lage kassa-inhoud een oorzaak kan zijn voor meer overvallen. ,,Als je nu hetzelfde bedrag, zeg 1000 euro, nodig hebt, dan heb je aan één overval niet genoeg. Dan moet je vier keer toeslaan. Maar waar die mannen niet bij stilstaan, is dat ze ook vier keer zoveel mensen een trauma voor het leven bezorgen.”