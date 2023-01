Tieners trekken vaker een mes: Brabantse jongeren waren vorig jaar bij acht steekpartijen betrokken

Wethouder weet het (bijna) zeker: bouw en verkoop nieuwe woningen Oploo start uiterlijk in voorjaar

OPLOO/CUIJK - Ruim een jaar later dan aangekondigd, maar dit voorjaar gaat het (waarschijnlijk) echt gebeuren: dan gaan de eerste van negentig nieuwbouwwoningen in Oploo in de verkoop.

11:29