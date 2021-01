Tientallen boetes uitgedeeld bij grote politiecontrole langs A2 bij Zaltbommel na ingang van avondklok

Wie geen geldige reden had, kreeg een boete van 95 euro. Je mocht wel buiten zijn voor werk of bijvoorbeeld rampspoed. De controle is zaterdag om precies 21.00 uur begonnen. Er stonden tientallen politiewagens en een grote truck. De weg werd tijdelijk afgesloten. Alle automobilisten die richting het zuiden reden, werden gecontroleerd.

Tegen 22.45 uur waren er tientallen boetes uitgedeeld. Als reden waarom mensen nog buiten waren, werd opgegeven dat ze van het werk kwamen en niet door hadden dat de avondklok al was ingegaan.

Geen bewust protest

Om iets over elven kwam de controle ten einde. De oogst: 45 bekeuringen. Mischa Kessels, coördinator van de politiecontrole, was tevreden. ,,Verreweg de meeste mensen kunnen papieren tonen en zijn op de hoogte. Er is ook begrip voor de actie. We hadden ook geen mensen die bewust uit protest de straat op waren gegaan. De meeste bekeurden zeiden aan dat ze niet door hadden dat de avondklok al was ingegaan.”

De politie sprak van het afgeven van een signaal. Na het beëindigen van de controle, zat voor een deel van de politiemensen het werk er op. Een ander deel trok naar Eindhoven, waar een kleinere controle gehouden werd. Ook waren er ‘vliegende controles’ waarbij auto’s van de weg werden gehaald. De acties zullen de komende dagen doorgaan, aldus Kessels.

Controle in Waalwijk en Tilburg

De politie controleerde ook alle auto’s bij de afslag N261 in Waalwijk bij Piet Klerkx. Ook in Tilburg reden verschillende politiewagens om automobilisten, fietsers en voetgangers te controleren die na 21.00 uur op straat waren. De landelijke eenheid controleerde de snelwegen, politieteam Verkeer de N-wegen en de lokale politie de dorpen en wijken in het land.

Zaterdag was voor het eerst in meer dan 75 jaar een avondklok van kracht in Nederland. In de komende weken mag niemand tussen 21.00 uur en 04.30 uur buitenkomen, op enkele uitzonderingen na. Vooralsnog geldt de avondklok elke avond en nacht tot woensdag 10 februari.

