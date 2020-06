Tientallen kermistoestellen op weg van Brabant naar Den Haag: ‘Collega's zijn al failliet’

GGD in Zuid­oost-Bra­bant breidt testcapaci­teit uit: ook in Eersel teststraat in voorberei­ding

7:30 EINDHOVEN- De GGD in Zuidoost-Brabant gaat de capaciteit om mensen te testen op het coronavirus vergroten. De testlocatie in Eindhoven wordt uitgebreid en ook in Eersel is een extra locatie in voorbereiding. Nu kan de GGD niet altijd op de dag zelf of de dag daarna een afspraak laten inplannen, terwijl dat wel de bedoeling is.