Tijdelijk parkeerterrein moet winkelcentrum Ruwert in Oss lucht geven

Zundert schrikt van prijs cultureel centrum Zindering: geen 4,1 miljoen, maar 10 miljoen euro

ZUNDERT - Als cultureel centrum de Zindering gebouwd wordt volgens het schetsontwerp dat dinsdag in de gemeenteraad werd besproken, kost het veel meer dan verwacht. In november 2021 ging het nog over 4,1 miljoen euro, nu 10,4 miljoen.