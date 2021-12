Tijdje geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch door aanrijding

Oosterhout trekt erespeld voormalige SS‘er in: ‘Met wetenschap van nu hadden we erespeld nooit uitgereikt’

OOSTERHOUT - Oosterhout trekt een gemeentelijke erespeld in van voormalige SS‘er Robert van Roosbroeck. Het is de eerste maal in de geschiedenis dat de gemeente dit doet. ,,Wat Van Roosbroeck in het verleden heeft gedaan, kan niet en is verschrikkelijk. Dat staat buiten kijf”, zegt burgemeester Mark Buijs.

