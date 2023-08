Tijdlijn: dit gebeurde er allemaal in de nasleep van het Stint-ongeluk

met video Samsung plukt vruchten (2,4 miljard dollar) van ‘vrijgevig­heid’ aan ASML in 2012

VELDHOVEN - Het was dé deal van het jaar 2012, die bewondering schiep in de hele financiële wereld. Het leek wel of Samsung, Intel en TSMC Sinterklaas speelden door ASML een schenking te doen van 1,38 miljard euro, bestemd voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken voor chipmachines.