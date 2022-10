Tijdlijn: zo verliep de zoekactie naar Hebe en Sanne de afgelopen dagen

Nog altijd is er geen spoor van het gehandicapte meisje Hebe (10) en haar begeleider Sanne. De twee raakten maandag vermist. Sindsdien wordt met man en macht gezocht naar Hebe en Sanne. Talloze vrijwilligers, de politie, speurhonden, helikopters en sonarboten zijn al ingezet in de zoektocht op meerdere locaties in Brabant.